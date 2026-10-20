«Игорь Ларионов сам заявление об уходе из СКА. Мы не знаем в деталях, как это все произошло, но ясно, что всё согласовано с руководством, и там никуда не деться, - поделился известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
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