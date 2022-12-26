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Рейтинг «полезности»: названы самые популярные и востребованные депутаты Госдумы. А полезны они для народа?

Рейтинг «полезности»: названы самые популярные и востребованные депутаты Госдумы. А полезны они для народа?

В связи с падающей популярностью слуг народа у своего господина было решено провести глубинное исследование законодательной группировки и выявить самых востребованных и полезных для общества парламентариев.

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