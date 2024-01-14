Министр обороны Украины Умеров скрыл планы Украины на 2024

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал планы Украины на 2024 год. Заявление на эту тему он сделал во время Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция которого велась на сайте мероприятия.
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