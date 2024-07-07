Создатель Splinter Cell заявил, что “четкие правила” Metal Gear Solid показали команде, “к...

Создатель Splinter Cell заявил, что “четкие правила” Metal Gear Solid показали команде, “как нужно делать стелс”Разработчики из Ubisoft, работавшие над оригинальной Splinter Cell, кое-что позаимствовали из влиятельной игры Metal Gear Solid.
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