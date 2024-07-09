Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды Героям Труда и России. Звание Героя Труда было присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за преданность Отечеству и труд на благо граждан страны.
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