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Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды Героям Труда и России. Звание Героя Труда было присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за преданность Отечеству и труд на благо граждан страны.

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Комментарии
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Семен Борисов
Ну теперь заживём!!!Все проблемы исчезнут!👍😅
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17 час.

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