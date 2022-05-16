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Политолог Колташов: роль Байдена в мировом кризисе велика, но виноваты и другие лидеры США

Политолог Колташов: роль Байдена в мировом кризисе велика, но виноваты и другие лидеры США

Роль президента США Джо Байдена в текущем мировом кризисе хоть и велика, но не он один несет ответственность за инфляцию, заявил агентству «Прайм» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

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