Политолог Колташов: роль Байдена в мировом кризисе велика, но виноваты и другие лидеры США

Роль президента США Джо Байдена в текущем мировом кризисе хоть и велика, но не он один несет ответственность за инфляцию, заявил агентству «Прайм» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Роль президента США Джо Байдена в текущем мировом кризисе хоть и велика, но не он один несет ответственность за инфляцию, заявил агентству «Прайм» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
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