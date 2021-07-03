Dooralei

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Анастасия Решетова рассказала о своем переходе в ислам

Анастасия Решетова рассказала о своем переходе в ислам

Фотомодель заявила, что из-за религии полностью отказалась от алкоголя. Анастасия Решетова рассказала о своем переходе в исламРоссийская фотомодель и бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила сменить религию и принять ислам.

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Марина Николаева
Дура, потом выть начнет, но будет поздно
Владимир
Видимо сучонка столько нагрешила в христианстве, что решила бог не простит, а вдруг аллах да....
Марина Максимова
Пиарится.
Александр Попов
феерическая шизофрения. Ислам. Не пью. Я долго шла...... шалава которой не чем заняться и поднять к себе внимание. как Вы задолбали одноразовые людишки. Про вероисповедание ни кто вслух НЕ ГОВОРИТ. Это Личное!
Александр Самбур
ебарь чурка заставил 100%!
soylosan
Ислам? С рожей по всему интернету? С селфи и раскраской? Это не ислам. Это проституция. Она религиозной принадлежности не имеет.
Марина Максимова
Она просто подумала, что ей пойдет хиджб, пошла и перекрестилась))
Лариса Кондакова
Ага, сверху хиджаб, а снизу мини юбка шириной с пояс. Это даже не шутка про либо трусы, либо крестик, это просто инстаграммный сюр...

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