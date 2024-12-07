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Снукерист.ру

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Хиггинсон делает отличный клиренс, а Марк Аллен терпит поражение на турнире Shoot Out 2024

Хиггинсон делает отличный клиренс, а Марк Аллен терпит поражение на турнире Shoot Out 2024

Англичанин Эндрю Хиггинсон одержал победу над Хоссейном Вафаей, Ноппон Саенгхам обыграл Дэвида Лилли, а Марк Аллен уступил Сы Цзяхой во втором раунде турнира Shoot Out 2024, сообщает WST Эндрю Хиггинсон (фото: WST)Все Новости и результаты Shoot Out 2024 Результаты, турнирная таблица Shoot Out 2024 Расписание - трансляции Эндрю Хиггинсон сделал один из лучших клиренсов за 13-летнюю историю турнира Shoot Out, обыграв Хоссейна Вафаей во втором раунде в Лестере.

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