Политика как она есть

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«Cаммит за демократию» вновь расколет мир на два лагеря

«Cаммит за демократию» вновь расколет мир на два лагеря

«Cаммит за демократию», организуемый Вашингтоном, способствует разжиганию идеологической конфронтации и созданию в мире «разделительных линий».

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