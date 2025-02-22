Дерматолог Кураева: при нуле градусов нужно надевать шапки и перчатки

Нахождение на морозе грозит холодовой аллергией, куперозом и дерматитом. Даже если на улице около нуля градусов, рекомендуется надевать шапку и печатки, сообщила врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.