Мария Захарова: Москва примет необходимые меры в ответ на действия Болгарии в отношении корреспондента "Российской газеты"

В России примут ответные меры на действия Болгарии в отношении собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, заверила официальный представить МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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