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Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине

Генеральный секретарь ООН потребовал немедленно прекратить огонь на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 1 сентября в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке призвал к полному и незамедлительному прекращению боевых действий на Украине .

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