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КХЛ и «Яндекс Плюс» подписали контракт на 5 лет. По подписке будут доступны все матчи регулярки и плей-офф

Целью стратегического сотрудничества является взаимное расширение аудиторий, совершенствование цифровых продуктов лиги и сервисов для болельщиков.

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