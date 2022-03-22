Команда Тамбовского филиала РАНХиГС стала победителем межвузовской деловой игры

В Тамбове состоялась Деловая игра по защите прав потребителей. Мероприятие было организовано Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" совместно с кафедрой гражданского права ТГУ им.
В Тамбове состоялась Деловая игра по защите прав потребителей. Мероприятие было организовано Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" совместно с кафедрой гражданского права ТГУ им.
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