Эндокринолог Пронина не рекомендует использовать сливочное масло для жарки

При умеренном употреблении в пищу сливочное масло помогает сохранить здоровье кожи, ногтей, зрения и поддержать работу иммунитета, заявила в беседе с RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.
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