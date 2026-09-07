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Газета.ру

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Поэт Илья Резник назвал ужасным творчество Дмитриенко из-за примитивности языка

Поэт Илья Резник назвал ужасным творчество Дмитриенко из-за примитивности языка

Народный артист России Илья Резник раскритиковал творчество Вани Дмитриенко и современное ТВ. Своим мнением он поделился в интервью Тутте Ларсен для шоу «Нетленка» на «Абзаце».

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