Держсекретар США Ентоні Блінкен Блінкен: «Світ став свідком мужності та рішучості народу України» Держсекретар США зробив заяву з нагоди 100 днів з початку вторгнення російської армії в Україну У своїй заяві щодо 100 днів з дня початку агресії Москви проти України держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що за ці місяці «світ став свідком мужності та […] Сообщение Блінкен: «Світ став свідком мужності та рішучості народу України» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.