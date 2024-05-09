Представлен Nokia 3210 (2024) 4G с FM-радио, MP3-плеером, «Змейкой» и YouTube Shorts

https://www.ixbt.com/news/2024/05/09/nokia-3210-2024-4g-fm-m. После многочисленных утечек HMD Global официально представила Nokia 3210 (2024), перезагрузку классической модели 25-летней давности, с современными обновлениями.
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