Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В августе вступят в силу несколько законов, которые должны упростить жизнь россиян. Теперь граждане смогут получать информацию обо всех услугах, полученных в разных органах власти, на едином портале, а банки будут обязаны хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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