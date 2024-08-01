Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В августе вступят в силу несколько законов, которые должны упростить жизнь россиян. Теперь граждане смогут получать информацию обо всех услугах, полученных в разных органах власти, на едином портале, а банки будут обязаны хранить записи разговоров о возврате просроченных задолженностей три года.