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Студенты МГУ из Адыгеи стали лауреатами новой республиканской премии

Студенты МГУ из Адыгеи стали лауреатами новой республиканской премии

В Московском государственном университете им. Ломоносова состоялось вручение дипломов лауреатов именных премий двум студентам из Адыгеи за высокие результаты в исследовательских и образовательных проектах консорциума «Вернадский – Республика Адыгея».

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