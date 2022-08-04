Время восстановить силы. Китайский совет дня на четверг, 4 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 1 августа? В четверг все будет происходить медленно-премедленно.