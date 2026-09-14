📷❗️6 сентября в Вонсане состоялась официальная церемония ввода в боевой состав ВМС Корейской народной армии эсминца Kang Kon с бортовым номером 52, относящегося к 5000-тонному классу и ко второму корпусу типа Choe Hyon.
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