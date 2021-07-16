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Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.Напомним, что на территории столицы ежедневно работают 20 мобильных групп по проведению мониторинга субъектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции.

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