Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.Напомним, что на территории столицы ежедневно работают 20 мобильных групп по проведению мониторинга субъектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции.
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