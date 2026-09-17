Разведчики войск "Днепр" завершили обучение на Херсонщине

Группа разведчиков войск "Днепр" завершила обучение на Херсонском направлении. В рамках подготовки бойцы освоили навыки десантирования и выполнения заданий на островах, включая тактику противодействия вражеским БПЛА и преодоление минных полей.
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