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Царьград

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Разведчики войск "Днепр" завершили обучение на Херсонщине

Разведчики войск "Днепр" завершили обучение на Херсонщине

Группа разведчиков войск "Днепр" завершила обучение на Херсонском направлении. В рамках подготовки бойцы освоили навыки десантирования и выполнения заданий на островах, включая тактику противодействия вражеским БПЛА и преодоление минных полей.

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