ФСБ задержала в Воронеже украинца в форме курьера, готовившего покушение на высокопоставленного военного

Подозреваемый был завербован ГУР в сентябре 2022 года в Харьковской области, отметили в ведомствеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже.
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