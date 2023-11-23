ФСБ задержала в Воронеже украинца в форме курьера, готовившего покушение на высокопоставленного военного

Подозреваемый был завербован ГУР в сентябре 2022 года в Харьковской области, отметили в ведомствеСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины 1995 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже.