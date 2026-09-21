Возврат НДФЛ для родителей: Социальный фонд напоминает о сроках подачи заявлений

Успеть до октября: работающие родители в Тверской области могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. У жителей Тверской области остается меньше месяца, чтобы воспользоваться новой мерой социальной поддержки — возвратом части уплаченного за прошлый год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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