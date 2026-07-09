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Трамп назвал влияющие на численность войск США в Европе факторы

Трамп назвал влияющие на численность войск США в Европе факторы

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об уровне присутствия американских войск в Европе будет зависеть от того, как союзники Вашингтона отреагируют на его обеспокоенность в вопросах Гренландии и войны с Ираном.

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