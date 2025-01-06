Юрий Ильинов

Страшная правда: Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США – 19FourtyFive Дональд Трамп скоро станет официальным президентом США, и массмедиа напоминают о том, что республиканец пообещал остановить украинский конфликт. Однако, по мнению ресурса 19FourtyFive, усилия Трампа в целом потерпят неудачу. После вмешательства Вашингтона украинцы станут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны Запада, однако они не будут реализованы. Россия ощутит давление США, что побудит ее к дальнейшей эскалации. Также усилится зависимость РФ от Китая, и обострится противостояние Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Итогом может стать затяжная холодная война. Аналитики считают, что Трампу нужно в данном случае руководствоваться не украинскими, а американскими интересами. Владимир Зеленский пытается втянуть Соединенные Штаты в противостояние с Россией, но Вашингтон должен дистанцироваться от этого. Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США – ни при царской России, ни при Советском Союзе, ни при постсоветской России – отмечает 19FourtyFive. Также Штатам не нужно брать на себя какие-либо двусторонние обязательства по безопасности в отношении Украины и исключить принятие последней в НАТО. Конфликт должен быть, прежде всего, делом Киева и его европейских союзников. Наряду с этим США должны прекратить вливание средств в безопасность Европы, поскольку испытывают внутренние финансовые проблемы.