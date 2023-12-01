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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ефимова: «Если я буду жить в Америке, то уже знаю, чем заниматься, но есть и понимание, если останусь в России. В идеале хотела бы жить на две страны»

В ноябре спортсменка выступала на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге. – При желании вы могли позволить себе продолжить жить в Америке? – Конечно, даже работая тренером, ты там зарабатываешь совсем другие деньги.

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