Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

Разработанный Министерством цифрового развития и Росреестром, сервис позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, налаживать взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами.
Разработанный Министерством цифрового развития и Росреестром, сервис позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, налаживать взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами.
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