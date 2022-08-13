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Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

Разработанный Министерством цифрового развития и Росреестром, сервис позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, налаживать взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами.

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