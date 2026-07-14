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Женился на копии матери и отказался от родного отца: как живет усыновленный Александром Малининым старший сын Эммы

Старший сын Эммы Малининой, 44-летний Антон, уже много лет живет в Европе, строит бизнес и воспитывает троих детей.

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