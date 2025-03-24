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Царьград

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Китай опровергает запрос Дутерте на убежище на фоне ареста Гаагским судом

Китай опровергает запрос Дутерте на убежище на фоне ареста Гаагским судом

Официальный представитель МИД Китая заявил, что экс-президент Филиппин Родриго Дутерте не обращался за убежищем в Китае, несмотря на арест Международным уголовным судом по обвинениям в преступлениях против человечности.

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