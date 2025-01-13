"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

оя

олег яковук

Почему должна болеть голова у нас Россеян за армян. Они про-----али свою страну доверились проходимцу, а мы должны об этом думать. И ещё при этом снабжать дешовыми ресурсами. У нас в России армянская деаспора самая богатая чего они нескинуться и не дадут Пашеняну под зад.