Индейцы Канады поддержали криминализацию отрицания преступлений против них

За отрицание жестокого обращения с индейскими детьми в школах-интернатах должна быть введена уголовная ответственность, заявили коренные жители, в детстве прошедшие через интернаты, 21 октября пишет The City News.
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