Киселев анонсировал большое интервью Путина

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.
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