Сергей Собянин назвал фестивали, которые пройдут в Москве до конца зимы

Центральным событием станет турнир по русскому народному виду спорта — хоккею в валенках В своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин рассказал о трёх спортивных мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Зима в Москве».
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