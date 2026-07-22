Лавров оценил шансы возобновления зерновой сделки

Россия не получала никаких предложений по возобновлению черноморской зерновой инициативы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита АСЕАН, его слова приводит РИА Новости.
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