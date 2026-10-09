Технолог Ярцева рассказала, какие сезонные продукты стоит заморозить

Сезонные овощи, фрукты и ягоды можно заморозить, чтобы сохранить витамины на зиму. Об этом радио Sputnik рассказала кулинарный блогер, технолог общественного питания Елена Ярцева.
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