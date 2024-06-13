Эксперт платформы «Мошеловка» объяснила опасность шуток с мошенниками

Шутки и розыгрыши с телефонными мошенниками могут стать орудием мести злоумышленников, предупредила 13 июня куратор и эксперт платформы «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.
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