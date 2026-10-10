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Мать погибшего в ходе СВО жителя Карелии приобрела автомобиль для дома-интерната инвалидов

По информации Минсоцзащиты, Алексей Барсов, сын Нины Барсовой, был мобилизован и служил в составе штурмового отряда на передовой, где трагически погиб в июле 2024 года в возрасте 39 лет.

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