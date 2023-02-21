Пропавший без вести водитель в Забайкальском крае найден убитым в степи

Пропавший без вести 43-летний водитель в Забайкальском крае найден убитым в степи. Об исчезновении жителя Читы, который в минувшие выходные уехал на своем автомобиле на заказ по грузоперевозкам и домой не вернулся, в полицию заявили родственники.