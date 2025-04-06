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Воплощает все самое худшее и гнилое: в Италии высказались о действиях Каллас

Воплощает все самое худшее и гнилое: в Италии высказались о действиях Каллас

© AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС, полагает колумнист, как и другие европейские политики, отличается "высокомерным пренебрежением к реальным интересам народов, которые они должны представлять" Антироссийская позиция верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас показывает двойные стандарты этого объединения, считает итальянский обозреватель Фабрицио Верде.

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Комментарии
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федор
Она просто вонючая Кусочек Кала!!!!!!
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17 час.
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