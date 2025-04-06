© AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС, полагает колумнист, как и другие европейские политики, отличается "высокомерным пренебрежением к реальным интересам народов, которые они должны представлять" Антироссийская позиция верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас показывает двойные стандарты этого объединения, считает итальянский обозреватель Фабрицио Верде.
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