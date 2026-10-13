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Владимирские новости

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В России появилось первое приложение с разделом для худеющих на препаратах Седжаро и Семавик

В России появилось первое приложение с разделом для худеющих на препаратах Седжаро и Семавик

Приложение Stroynee помогает контролировать дозировку препаратов, расписание инъекций, питание, физическую активность и эмоциональное состояние, а также включает образовательные материалы и видеотренировки с Ириной Слуцкой.

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