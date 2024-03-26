Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

В результате строительства улучшится транспортная доступность Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на западе столицы будет построено и обновлено более 3,5 км дорог, включая путепровод.
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