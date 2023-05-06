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Рогов: ВСУ активизировались в Запорожской области

Рогов: ВСУ активизировались в Запорожской области

Украинские бойцы начали активизироваться на Ореховском направлении. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава движения «Мы вместе с Росссией» Владимир Рогов.

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