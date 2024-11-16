Учащийся колледжа Бобруйска о ´НЕскучной НЕлекции´: говорили интересно и просто о сложных вещах.

15 ноября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. К учащимся Бобруйского государственного механико-технологического колледжа в рамках республиканской общественно-культурной акции ´Марафон единства´ приехала ´НЕскучная НЕлекция´.
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