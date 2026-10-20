В 2026 году высота новогодней конструкции в Верхнем Криволучье составит 30 метров, на ней установят почти 5 тысяч шаров и 2310 метров светодиодных гирлянд.
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