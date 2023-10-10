Почему Украина обвинила Россию в ближневосточном конфликте: отвечает политолог

Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке. Политолог, историк, эксперт Российского военно-исторического общества, сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин рассказал «ФедералПресс», почему Украина во всем обвиняет Россию, а также о сходстве ВСУ и ХАМАС:«То, что Владимир Александрович Зеленский во всем обвиняет Россию, – это не новость, это просто способ напомнить о себе, воспользоваться страшнейшей трагедией, которая разворачивается в Израиле.