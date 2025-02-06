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Ночью над регионами России были уничтожены 28 беспилотников ВСУ

Ночью над регионами России были уничтожены 28 беспилотников ВСУ

Над регионами России за ночь были уничтожены 28 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 13 дронов были сбиты над Азовским морем, восемь – над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем и один – над Астраханской областью.

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