Ночью над регионами России были уничтожены 28 беспилотников ВСУ

Над регионами России за ночь были уничтожены 28 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 13 дронов были сбиты над Азовским морем, восемь – над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем и один – над Астраханской областью.