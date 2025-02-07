Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Выходит, к нам «по дружбе» резать горла понаехали? И долго, как говаривают, сопли жевать будем? Сверху размазня, сниз...«Тебе горло перер...
  • Виктор Онегин
    "цифровой рубль в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные)" мож...ЦБ объяснил бабуш...
  • Александр Ляшенко
    Аноним, по кличке "Русская весна", тебе, прежде чем печатать плач Назара, необходимо было привести факты. вследствии ...«Вернусь в Россию...

Разорвало в клочья: «Отважные» поймали в засаду американскую Bradley (ВИДЕО)

Разорвало в клочья: «Отважные» поймали в засаду американскую Bradley (ВИДЕО)

«Отважные» поймали в засаду американскую БМП Bradley у Покровска (Красноармейска). Бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий на покровском направлении заманили американскую бронемашину в минную ловушку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх