Разорвало в клочья: «Отважные» поймали в засаду американскую Bradley (ВИДЕО)

«Отважные» поймали в засаду американскую БМП Bradley у Покровска (Красноармейска). Бойцы группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий на покровском направлении заманили американскую бронемашину в минную ловушку.
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